De Laurentiis ascoltato in Procura | “Mai subite pressioni dal clan Lo Russo”

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha interrotto le sue vacanze a Capri per recarsi in Procura ed essere ascoltato come "persona informata sui fatti" nell'inchiesta aperta dalle dichiarazioni di Genny 'a carogna. Ne parla Repubblica Napoli. Il colloquio con il pm Francesco De Falco è durato circa un'ora e si è centrato su quanto riferito da De Tommaso sul presunto incontro con i vertici del club per la nomina di Gianluca Grava come responsabile del settore giovanile, su richiesta di due esponenti del clan Lo Russo di Miano. "Ricostruzione smentita da De Laurentiis, che ha escluso qualsiasi pressione o interferenza esterna in quella come in tutte le altre scelte della società che, ha ricordato con orgoglio, ha rilevato dal

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis ascoltato Osimhen-Napoli, Fedele: 'Avete ascoltato Sabatini? De Laurentiis sta spendendo troppo!' AreaNapoli.it “Punto Nuovo Sport Show” con Umberto Chiariello, Marco Giordano e Alessandro Montano

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Nono scudetto consecutivo per la Juventus che certifica la morte commerciale del calcio italiano. Un pro ...

Sky. Adl a cena con l’agente di Koulibaly: un top club sulle tracce di Kalidou

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere al Manchester City. E’ quanto si evince ascoltando l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio. L’agente del giocatore Ramadani ha cenato a Capri co ...

