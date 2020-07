Crolla un ponte e il treno cade nel vuoto: le drammatiche immagini (Video) (Di giovedì 30 luglio 2020) Il terrificante Video a fine articolo. immagini scioccanti quelle che arrivano da oltre oceano e mostrano il grave incidente ferroviario avvenuto in Arizona. Un treno della Union Pacific è deragliato e ha preso fuoco sul ponte che attraversa il Tempe Town Lake. Fiamme e imponenti colonne di fumo nero, parte del ponte Crollato. (Continua...) Miracolosamente non ci sono vittime come ha reso noto il dipartimento di polizia di Tempe, che ha lanciato l’allarme su Twitter chiedendo agli abitanti della zona di stare alla larga dalla zona. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 6:30 ora locale sopra al lago di Tempe Town, ad est di Phoenix. Il treno è prima deragliato, poi ha preso fuoco, facendo ... Leggi su howtodofor

