Covid-19, registrato un nuovo caso positivo in Irpinia (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di Avellino comunica che è risultato positivo al Covid 19 il tampone effettuato dal P.O. di Nola su una persona residente nel comune di Moschiano, asintomatica, già in isolamento in quanto contatto di un caso positivo proveniente dalla provincia di Napoli. L’Azienda Sanitaria Locale ha predisposto l’indagine epidemiologica e l’effettuazione di 30 tamponi ai familiari e contatti stretti del caso residenti nella provincia di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Itasean : Il tasso di #disoccupazione a #Singapore, come quello di molte economie asiatiche, è cresciuto negli ultimi mesi to… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT AC/DC: il nuovo album è stato registrato ma l'uscita è stata rimandata a causa del Covid-19. Tutt… - Agenpress : Generali: utile 774 milioni con svalutazioni e covid - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Migranti, #Lampedusa, arrivate nella notte oltre 300 persone in parte trasferite all'hotspot già al collasso per sbarchi dei… - ziggymarina : RT @VirginRadioIT: AC/DC: il nuovo album è stato registrato ma l'uscita è stata rimandata a causa del Covid-19. Tutte le anticipazioni @acd… -