Cinquestelle nel caos: alla Camera raccolte già 30 firme per chiedere le dimissioni del capogruppo (Di giovedì 30 luglio 2020) Cinquestelle nel caos più nero dopo lo psicodramma scatenato dal rinnovo delle presidenze delle commissioni parlamentari. Sarebbero infatti già una trentina le firme raccolte alla Camera contro il direttivo. Ai vertici del gruppo gli scontenti imputano una gestione fallimentare nella trattativa con Pd, Italia Viva e Leu. La tensione alle stelle ha “consigliato” di differire al quattro agosto l’assemblea “virtuale” su Zoom, inizialmente fissata per questa sera. Potrebbe essere proprio quella la sede scelta dai malpancisti per arrivare alla resa dei conti finale, cioè il passo indietro del capogruppo Davide Crippa e del suo direttivo. Il vero obiettivo è il reggente Crimi Tra i promotori della ... Leggi su secoloditalia

