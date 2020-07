Aurelio De Laurentiis: “Barca-Napoli si giochi altrove” (Di giovedì 30 luglio 2020) Aurelio de Laurentiis, Presidente del Napoli, è seriamente preoccupato per l’emergenza Coronavirus che sta ancora imperversando in Catalogna. In vista del return-match di Champions League contro il Barcellona non ha nascosto le sue perplessità circa lo svolgimento del match al Camp Nou: “Se hanno deciso che la Champions League si fa in Portogallo e l’Europa League in Germania, credo che per gli ottavi possiamo andare in Germania o in Portogallo, non capisco perché rimanere un una città che presenta grosse criticità”. Coronavirus: Controlli in Champions League, check per i blaugrana di Messi “Sarà una grande partita – aggiunge- ma io telefono, io parlo, io chuedo: è molto imbarazzante. Sento arrivare dalla Spagna grandi perplessità e paure ... Leggi su sport.periodicodaily

