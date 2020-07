Attesa la sentenza per “banda dello spray” di Corinaldo. Un imputato: "Mi sentivo Dio, chiedo scusa" (Di giovedì 30 luglio 2020) “All’epoca mi sentivo il Dio del mondo, facevo uso di droghe, ma chiedo scusa. Vorrei essere aiutato”. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos sarebbero state queste le parole pronunciate in aula, rivolgendosi al giudice Paola Moscaroli, da Souhaib Haddada, imputato nel processo per la strage Corinaldo in corso oggi al Tribunale di Ancona. “Non posso far niente per chi non c’è più - ha detto - ma non sono responsabile di quanto accaduto. In questo anno di detenzione ho avuto la possibilità di ravvedermi e spero mi giudichi per quello che ho fatto e non per quello che non ho fatto”.A parlare anche un altro imputato, Andrea Cavallari: “In questo anno ne ho sentite di tutti i colori,mi hanno detto che sarei stato ... Leggi su huffingtonpost

