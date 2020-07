Alessia Marcuzzi, difetti e imperfezioni: “Io le scopro comunque” (Di giovedì 30 luglio 2020) La splendida Alessia Marcuzzi continua a lasciare tutti senza parole con i suoi scatti e le tante riflessioni: “Io le scopro comunque” Alessia Marcuzzi, Fonte foto: Instagram (@AlessiaMarcuzzi)Sempre più bella e al centro dell’attenzione dei follower, Alessia Marcuzzi lascia a bocca tutti con i tanti scatti e le altrettante stories a volte davvero molto divertenti. Questa volta, però, la bella conduttrice ha deciso di condividere una lunga riflessione su Instagram per spiegare a tutti i suoi seguaci com’è possibile amare i propri difetti. Già qualche tempo fa, anche Aurora Ramazzotti aveva mostrato ai suoi fan che la perfezione non esiste pubblicando ... Leggi su chenews

zazoomblog : Alessia Marcuzzi difetti e imperfezioni: “Io le scopro comunque” - #Alessia #Marcuzzi #difetti - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, il vestitino si alza, di schiena è un incanto – Foto - infoitcultura : Alessia Marcuzzi parla delle sue gambe Sono molto storte me le hanno attaccato al contrario - infoitcultura : Alessia Marcuzzi mostra le gambe: 'Sono molto storte, ma le scopro e cammino fiera' - infoitcultura : Alessia Marcuzzi ironizza sulle sue gambe: “Fiera”. E anche il marito ci scherza su -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Una spiazzante Alessia Marcuzzi. Spiazzante ed eccezionale. La conduttrice Mediaset fa parlare di sé non per il gossip ma per un'immagine che la vede ritratta sul lago di Albano, Castel Gandolfo, a ...Prima Aurora Ramazzotti con i suoi brufoli, poi Chiara Ferragni con la cellulite, e ora è il turno di Alessia Marcuzzi. La conduttrice e showgirl ha postato sui social una foto che ha spiazzato tutto.