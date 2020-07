Western Digital: gli Hard Disk raggiungono i 20 TB (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ultrastar DC HC650 è il nome del nuovo Hard Disk di Western Digital destinato ai data center. Raggiunta la capacità di ben 20 TB Ultrastar DC HC650 è il nome del recente Hard Disk prodotto dal leader statunitense Western Digital, e volto puramente ad utilizzi in ambito Server e Data Centre. Il nuovo HDD di particolare ha la sua capacità, di ben 20TB, ed ottenuta grazie a diverse tecnologie, una fra queste EAMR o Energy Assisted Magnetic Recording (registrazione magnetica aiutata dall’energia). I nuovi Hard Disk sono due, il modello top gamma Ultrastar DC HC650 da 20 TB, ed il fratello minore UltraStar DC HC550 da 18 TB. Come abbiamo accennato, questa nuova capacità ... Leggi su tuttotek

