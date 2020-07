VIDEO | Andrea Bocelli chiede scusa per il suo discorso sul Coronavirus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un messaggio da Andrea... Leggi su dire

chetempochefa : “Il sapere si deve seminare come si semina il grano, il sapere non deve essere un'élite.” Andrea Camilleri a #CTCF… - HuffPostItalia : Andrea Bocelli: 'Chiedo scusa se ho offeso o ferito qualcuno' (VIDEO) - HuffPostItalia : Andrea Bocelli fa marcia indietro: 'Frainteso su Covid. Sono ottimista, non negazionista' (VIDEO) - Leandro_Orcay : RT @repubblica: Da 'La trovatura' a 'I duellanti', un mese in compagnia dei libri di Andrea #Camilleri: in regalo con Repubblica in edicola… - Paola30502511 : RT @iltirreno: 'Chiedo sinceramente scusa, non era nelle mie intenzioni ferire alcuno' -