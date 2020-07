Vecchi: «Zaniolo? È un calciatore da Premier League, sarebbe bello vederlo lì» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stefano Vecchi, ex allenatore dell’Inter Primavera, ha rilasciato un’intervista, parlando così di Nicolò Zaniolo Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Vecchi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Nicolò Zaniolo, obiettivo del calciomercato Juve. Zaniolo – «È un giocatore straordinario, ha commesso degli errori di gioventù ma spesso vengono ingigantiti. Se una sera esce e fa qualcosa ci può stare. In campo sta dimostrando le sue qualità, anche ora che è rientrato dopo l’infortunio. È serio, un professionista, altrimenti uno non rientra dopo quell’infortunio a questi livelli». FUTURO – «A lui l’ho detto che è da calcio inglese, quindi in ... Leggi su calcionews24

