Tragico incidente nel Mantovano, precipita con l'auto nel canale e muore annegato. Mantova, 29 luglio 2020 - Tragico incidente all'alba di stamani nel Mantovano. Un uomo di 48 anni, liberiano, è morto intorno alle 6 dopo essere precipitato con la sua auto in un canale adiacente

Si chiama Salvatore Aprile, 22 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sulla Pachino-Marzamemi, nella zona sud del Siracusano. Il giovane era a bordo alla sua moto, quando, per cause ...E' morto dopo essere stato portato al Brotzu il 28enne che alla guida di una moto si è scontrato con un'auto sulla statale 131 in territorio di Serrenti. L'incidente è avvenuto a mezzanotte. Per cause ...