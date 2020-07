Torino-Roma 2-3 Diretta Diawara fa tris su rigore, Singo la riapre. Cinque di recupero (Di mercoledì 29 luglio 2020) Torino e Roma si affrontano questa sera per la 37esima giornata di Serie A. I granata si avviano a terminare una stagione deludente e ampiamente al di sotto delle aspettative di inizio torneo, tanto... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Caldo fino a 40 gradi, venerdì 10 città con bollino rosso Anche Roma, Torino, Firenze e Bologna. La prossima setti… - rtl1025 : ??? Ondata di #caldo africano con temperature fino a 40 gradi. 10 le città con #bollinorosso venerdì prossimo, secon… - Gazzetta_it : Gol! Torino - Roma 1-0, rete di Alex Berenguer (TOR) - SkySport : TORINO-ROMA 2-3 Risultato finale ? ? #Berenguer (14’) ? #Dzeko (16’) ? #Smalling (24’) ? rig. #Diawara (60’) ?… - IFTVofficial : Cagliari - Juventus goalscorers: 8’ Gagliano, 45’ + 2’ Simeone Torino - Roma goalscorers: 14’ Berenguer, 16’ D… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Roma

Torino e Roma si affrontano questa sera per la 37esima giornata di Serie A. I granata si avviano a terminare una stagione deludente e ampiamente al di sotto delle aspettative di inizio torneo, tanto ...Ecco i Quality Assist della 37ª giornata di Serie A, partita per partita, analizzati e assegnati da Fantacalcio secondo il Regolamento Quality Assist. Per chi sceglie i Quality Assist, Fantacalcio.it ...