Studio Unicatt: 4 su 10 italiani refrattari a rispettare regole post Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Ben più di un terzo della popolazione italiana, il 38% per la precisione, trova molto difficile cambiare le proprie abitudini di vita”. Con queste parole la prof. Guendalina Graffigna, docente di Psicologia dei consumi e direttore del centro di ricerca EngageMinds Hub, sintetizza la problematicità dell’adattamento della popolazione alle regole Covid ancora necessarie: indossare la mascherina, igienizzarsi spesso le mani e rispettare il distanziamento sociale. Questi numeri emergono da uno Studio del centro di ricerca dell’Università Cattolica - condotto con un sondaggio con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione di 1000 italiani rappresentativo della popolazione italiana. La difficoltà ad adeguare le proprie ... Leggi su huffingtonpost

