Palermo (Cdp): “Con Fondo Italiano d’Investimento a supporto del Paese” (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – “Prosegue con impegno sempre maggiore l’attività di Cassa Depositi e Prestiti a supporto del tessuto produttivo del Paese e delle imprese lungo tutto il loro ciclo di vita, sia direttamente che con il Fondo Italiano d’Investimento”. È quanto dichiarato dall’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, a proposito del nuovo piano industriale di Fondo Italiano d’Investimento SGR. Palermo ha ricordato che “nel corso degli anni, tramite fondi di Private Equity e Private Debt gestiti dal FII SGR, CDP ha veicolato nell’economia reale risorse per circa 1,2 miliardi di Euro” e che “continuerà a sostenere, in tutto l’arco del nuovo Piano ... Leggi su quifinanza

