Pagamento pensioni agosto 2020 in banca e poste: tutte le date per cognome (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continuano ad arrivarci molte domande sul Pagamento delle pensioni di agosto 2020 per chi deve ritirare i soldi alle poste italiane o in banca. Le date di Pagamento per alcuni sono state anticipate, come accaduto nei mesi scorsi, al fine di evitare assembramenti agli sportelli postali. Per chi invece riceverà l’accredito della pensione sul conto corrente arriverà senza anticipo il 1 agosto. Peggio ancora chi dovrà recarsi agli sportelli bancari, perchè potrà farlo a partire da lunedì 3 agosto. Vediamo ora tutte le altre date. Ultime novità Pagamento pensioni ... Leggi su pensionipertutti

