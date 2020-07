Padre Dall'Oglio: chi vuol sapere la verità? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, abbiamo parlato del sequestro di Padre Paolo Dall'Oglio. Insieme alla sorella di Paolo, Francesca Dall'Oglio, che nell'occasione è ... Leggi su globalist

MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie… - Tg3web : Domani saranno passati sette anni dalla scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio. Da allora, di lui nessuna notizia. Un… - carlogubi : Padre Paolo Dall’Oglio, 2553 giorni di silenzi e omissioni. Vogliamo verità - angelociprian18 : RT @VenezianiMar: Sette anni fa come oggi fu rapito in Siria padre #dall’Oglio: come mai per lui nessuna mobilitazione come per Regeni, ne… - clikservernet : Padre Paolo dall’Oglio: dopo sette anni il mistero non è stato ancora risolto. Chissà perché -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Dall «Paolo Dall’Oglio, mio fratello: non tradite gli scomparsi come lui» Corriere della Sera Moratti: "Juve 38 scudetti? Allo Stadium si sono distratti". E su Messi...

ROMA - L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei nerazzurri, del sogno Messi e della Juve, fresca vincitrice del nono scudetto con ...

Giù massi dalla scogliera, padre e figlia feriti

Soccorsi via mare per raggiungere più velocemente tre ragazzi rimasti feriti che si trovavano a Buca delle Fate, difficile da raggiungere a piedi PIOMBINO — Paura per tre ragazzi che si trovavano a Bu ...

