Oggi il voto sullo scostamento. Conte vs Meloni: stato emergenza non è liberticida (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il premier Conte, replicando l'informativa alla Camera sulla proroga dello stato di emergenza votata ieri dal Senato, ha difeso il provvedimento sottolineando che affermazioni come quella che il ... Leggi su tg.la7

TeresaBellanova : Ci aspettiamo che oggi i consiglieri regionali della #Puglia approvino finalmente la doppia preferenza di genere ne… - renatobrunetta : Oggi ci sarà il voto sul terzo scostamento di bilancio. Di questo ed altro ho parlato poco fa ai microfoni di… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: #Conte balla in #Senato. Sul voto di oggi il precedente che terrorizza Giuseppi #camera #bilancio #29luglio #governo https:/… - Mario02598975 : @rosa_quinto @giulianol @Luca_Fantuzzi @cacciaramarri Io invece vedo il voto di ieri su stato di emergenza fatto ap… - MAX18673 : RT @GioChirilly: Il 4 marzo 2018 ho votato il #M5S che ad oggi non mi rappresenta più, voglio RITIRARE il mio voto. Questo governo non mi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi voto Scostamento di bilancio, maggioranza risicata al Senato per il voto di oggi: stavolta il centrodestra non farà da stampella Open Province, approvati in commissione i primi 3 articoli: "La città metropolitana di Sassari è quasi realtà"

La città metropolitana di Sassari è quasi una realtà. Oggi la commissione Autonomia del Consiglio regionale ha cominciato l'esame dei tredici articoli del testo unificato sulle Province e votato i ...

Doppia preferenza. Il centrodestra chiede tempi supplementari. “In Aula per approvare il testo di Emiliano”

con il voto favorevole anche di due esponenti di Fratelli d’Italia”. E’ questa la richiesta formulata oggi attraverso una lettera inviata al presidente dell’assemblea Mario Loizzo dai gruppi ...

La città metropolitana di Sassari è quasi una realtà. Oggi la commissione Autonomia del Consiglio regionale ha cominciato l'esame dei tredici articoli del testo unificato sulle Province e votato i ...con il voto favorevole anche di due esponenti di Fratelli d’Italia”. E’ questa la richiesta formulata oggi attraverso una lettera inviata al presidente dell’assemblea Mario Loizzo dai gruppi ...