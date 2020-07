Nicola Molteni sul processo a Salvini: "Anche Lamorgese ha lasciato gente in mezzo al mare. Perché le procure sono ferme?" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Matteo Salvini ha fatto solo il suo dovere difendendo patria, confini e interessi nazionali. Ed eventuali responsabilità, che la Lega esclude, coinvolgerebbero Anche il premier Conte e diversi ex ministri. Nicola Molteni, deputato leghista e sottosegretario al Viminale guidato dal leader su cui pende la richiesta di autorizzazione a procedere per il caso Open Arms, non ha dubbi sull’infondatezza delle accuse. E la sua chiamata di correo alla politica non si ferma al governo precedente: “Lamorgese ha lasciato dieci giorni in mare la Ocean Viking, ma le procure hanno avuto un atteggiamento diverso” Che cosa succederà domani in Senato?Anzitutto ribadiremo che Matteo Salvini ha difeso la sicurezza del ... Leggi su huffingtonpost

Napoli, Angela Russo, ex assessore della Municipalità, aderisce alla Lega

A darne notizia il segretario regionale Nicola Molteni e il Coordinatore provinciale di Napoli, Vincenzo Catapano. "Allarghiamo e rafforziamo la squadra della Lega - dice Molteni - con l'ingresso di ...

Caldoro contro De Luca sulla questione morale: "La Regione è un padrino che compra e corrompe"

Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...

