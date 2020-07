Nasce Afvps, associazione di fotografi e videografi professionisti sanniti: Basta con l’abusivismo (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Si è costituita ufficialmente la Afvps, associazione fotografi e videografi professionisti sanniti. L’associazione Nasce come risposta al momento del lockdown che ha avuto effetti devastanti sul tessuto produttivo del paese e delle pmi, scegliendo di unirsi all’associazione nazionale (Afvp Italia) e dare il suo contributo in termini di energie, proposte, idee ed iniziative. Afvp rappresenta solo in Campania mezzo migliaio di professionisti del settore foto e video, e circa una cinquantina solo a Benevento e provincia”. È quanto si legge in una nota dell’associazione. Mai prima d’ora “a Benevento c’è stata una ... Leggi su ildenaro

TV7Benevento : NASCE AFVPS, ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI E VIDEOGRAFI PROFESSIONISTI SANNITI... -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Afvps Società - Nasce l'Associazione Fotografi e Videografi Professionisti Sanniti Realtà Sannita Nasce Afvps, associazione di fotografi e videografi professionisti sanniti: Basta con l’abusivismo

"Si è costituita ufficialmente la Afvps, Associazione fotografi e videografi professionisti sanniti. L'associazione nasce come risposta al momento del lockdown che ha avuto ...

Nasce l’associazione Fotografi e Videografi Professionisti Sanniti

Si è costituita ufficialmente la AFVPS, l’Associazione Fotografi e Videografi Professionisti Sanniti. L’associazione nasce come risposta al momento terribile del lockdown che ha avuto effetti ...

"Si è costituita ufficialmente la Afvps, Associazione fotografi e videografi professionisti sanniti. L'associazione nasce come risposta al momento del lockdown che ha avuto ...Si è costituita ufficialmente la AFVPS, l’Associazione Fotografi e Videografi Professionisti Sanniti. L’associazione nasce come risposta al momento terribile del lockdown che ha avuto effetti ...