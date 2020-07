MotoGP, Razali: “Rossi non è un pilota normale, vogliamo aiutarlo a vincere” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Vale è Vale. Per essere onesto, avevo i miei dubbi dopo la prima gara. Tutti continuavano a dirmi che The Doctor sarebbe tornato, e lo ha fatto. Mi ha impressionato molto. C’è da togliersi il cappello, anche considerando le condizioni estreme in cui si è corso“. Queste le parole di elogio che il boss della Petronas Yamaha, Razlan Razali, ha riservato a Valentino Rossi in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il ritorno di Rossi sul podio di Jerez è stato quasi un sollievo per il manager malesiano, dato che il fuoriclasse di Tavullia approderà in Petronas nel 2021: “Rende tutto più facile. Siamo la Petronas e facciamo scelte improntate sul business, ma non possiamo ignorare i tifosi, che magari vorrebbero un pilota locale. Non è una scelta obbligata, ma lui non ... Leggi su sportface

dinoadduci : Mister Petronas: “Jerez ci ha tolto i dubbi su Rossi. Quartararo? Non sapevo chi fosse, poi...” - corsedimoto : MOTOGP - Razlan Razali ammette di aver avuto parecchi dubbi sull'ingaggio di Valentino #Rossi. Ma il podio di Jerez… - FormulaPassion : #MotoGP | #Petronas, Razali: “All’inizio tanti dubbi su #Quartararo” - gponedotcom : Razali scherza sull'arrivo Rossi: 'sarà il nostro nuovo debuttante': VIDEO - Il team principal di Petronas ha comme… - filippo46c : @EltonTuitStarr @giroveloce Ah, per non parlare delle dichiarazioni di Razali. In ordine. -