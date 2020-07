Mara Venier perde la pazienza sui social e litiga duramente con una follower (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mara Venier ha terminato la stagione di “Domenica in” in modo trionfale. Nonostante tutto quello che le è accaduto, il covid, la preoccupazione per la salute del marito, l’attacco di una parte della redazione, una gamba ingessata è andata dritta per la sua strada ed è arrivata fino alla fine determinata , agguerrita e sempre sorridente. Non ha mai nascosto al suo pubblico, che la ama tantissimo, ogni sua preoccupazione ma poi, pochi istanti dopo ha ritrovato la forza, l’energia e la grinta. Mara Venier e la sua lunga conduzione di un anno di Domenica In Durante questo anno è accaduto veramente di tutto che ha messo a dura prova la forza d’animo di Mara Venier. Tanti gli episodi che si sono susseguiti che avrebbero logorato ... Leggi su baritalianews

