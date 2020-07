MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos dona 1,7 miliardi in beneficenza: “Restituisco ricchezza a chi l’ha creata” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, MacKenzie Scott, ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza nello scorso anno, ovvero dopo il suo divorzio miliardario. donazioni che sono arrivate a gruppi e no profit che sostengono la comunità LGBTQ, l’uguaglianza di genere, quelle che si battono contro il cambiamento climatico e le disuguaglianze. “Lo scorso anno mi sono impegnata a dare la maggior parte della mia ricchezza alla società che ha aiutato a crearle. Come molti ho guardato la prima metà del 2020 con un misto di strazio e orrore. La vita – ha spiegato su Medium – non smetterà mai di trovare modalità per esporre le disuguaglianze nei ... Leggi su ilfattoquotidiano

