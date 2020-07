Lopalco invita a prepararsi per un'eventuale seconda ondata. Sul caos di ieri in Regione: 'Consiglieri terrorizzati di tornare a lavorare' (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'Abbiamo l'urgenza di prepararci alla possibile seconda ondata di Covid 19. Dobbiamo fare un po' di più per prepararci ad un aumento dei casi'. Ad affermarlo è Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'... Leggi su baritoday

Con 28 voti a favore e 19 contrari, il Consiglio regionale ha approvato a scrutinio segreto l'emendamento a firma Damascelli-Conca di modifica dell'articolo 6 della legge elettorale vigente, che aggiu ...

Consiglio Regionale, la vergogna dell’ultimo atto: niente doppia preferenza. Alle 2 di notte salta il banco

Si è concluso con un nulla di fatto (l’ennesimo di una legislatura da questo punto di vista disastroso) per la mancanza del numero legale l’ultimo Consiglio regionale. Quello che tra le altre cose avr ...

