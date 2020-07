L'apprendista che sbaglia, paga (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel 2017, in retromarcia, un giovane ha distrutto il veicolo di una donna, che ha preteso la riparazione totale. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : L'apprendista che sbaglia, paga - DiGiacomoV : No, non è vero. Io a 17 anni (1971) lavoravo come apprendista e vivevo da solo con 45mila lire al mese ed ero più f… -