La Roma batte il Torino, Juve stracciata a Cagliari (Di giovedì 30 luglio 2020) I risultati delle partite di oggi del campionato di calcio vedono la Roma affermarsi a Torino per tre a due contro i padroni di casa mentre a Cagliari la Juventus neo campione d'Italia è battuta 2 a 0. Nella altre partite la Lazio batte il Brescia due a zero mentre il Milan liquida la Sampdoria 4 a 1 con una doppietta di Ibrahimovic. Il Sassuolo batte 5 a 0 il Genoa; l'Udinese perde in casa con il Lecce 1 a 2, il Verona supera la Spal 3 a 0.Minimo sforzo o quasi per la Lazio, che liquida il già condannato Brescia coi gol di Correa al 17' (bella combinazione con Immobile) e Immobile all'82' (assist di Correa). Diverse altre occasioni per i biancocelesti (tre per Immobile che prende anche un palo, due per Luis Alberto che centra la traversa), le 'rondinelle' mantengono ... Leggi su ilfogliettone

