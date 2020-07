Inter, Conte non si illude: “è più facile spostare il Duomo che portare Messi in nerazzurro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un’altra vittoria per l’Inter che, nell’anticipo della 37ª giornata, stende a San Siro il Napoli e si riporta al secondo posto ricacciando indietro l’Atalanta. Le due formazioni nerazzurre si sfideranno adesso nell’ultimo match della stagione, che mette in palio il secondo posto alle spalle della Juventus. Marco Luzzani/Getty ImagesInterrogato nel post gara ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha elogiato i propri ragazzi, soffermandosi anche sulle voci relative a Lionel Messi: “queste sono situazioni importanti per abituarci a sentire la pressione di chi ci sta dietro. Contro il Napoli è arrivata una risposta bella, da squadra compatta, che ha affrontato la situazione nel migliore dei modi. Sono veramente Contento per i ragazzi. ... Leggi su sportfair

