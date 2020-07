Incidente in Molise, muore un 32enne. Si tratta della 12° vittima in 18 giorni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Incidente in Molise, sulla strada della Trignina un uomo milanese di 32 anni ha perso la vita mentre viaggiava con un amico. Continua la maledizione nella piccola regione Tragedia in Molise. Nel territorio di Sessano del Molise infatti, sulla Trignina, c’è stato un Incidente d’auto che ha provocato un morto e due feriti. Lo scontro è stato frontale, la vittima era alla guida dell’auto quando ha perso il controllo finendo sull’altra corsia. Il conducente dell’altra vettura è rimasto illeso, ma è adesso sotto shock. Lo scontro è avvenuto all’altezza della Galleria Pantaniello (strada statale 650 al km8+000) nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Dopo l’Incidente ... Leggi su bloglive

PasBartololomeo : Molise, strade maledette: incidente mortale a Sessano - - Quot_Molise : Non si arresta la scia di sangue sulle strade: nuovo incidente mortale | - isNews_it : Molise, strade maledette: incidente mortale a Sessano - - LuceverdeMilano : RT @atm_informa: ?? #tram16 per un incidente tra auto fa servizio su due tratte: - San Siro Stadio/De Angeli - Baracca/Molise Bus di collega… - atm_informa : ?? #tram16 per un incidente tra auto fa servizio su due tratte: - San Siro Stadio/De Angeli - Baracca/Molise Bus di… -