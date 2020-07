Il paradosso Atac: i mezzi pubblici funzionano poco e male, ma il bilancio è positivo (Di mercoledì 29 luglio 2020) I soldi non sono tutto. Lo dimostra l’approvazione dell’ultimo bilancio Atac che parla di un utile di 7,6 milioni di euro nel 2019. Si tratta di un risultato positivo rispetto a quel che accadeva in passato, ma che sembra non aver avuto riverberi effettivi sulle funzionalità del servizio di trasporto pubblico capitolino. Lo scorso anno, infatti, è stato quello dei record per numero di autobus che sono andati in autocombustione, ma anche quello della perenne chiusura di alcune stazioni della metropolitana per i problemi alle scale mobili. LEGGI ANCHE > L’autogol di Virginia Raggi che cita Atac come esempio virtuoso da paragonare ad Autostrade Dopo anni di buio, anche con particolari artifizi tecnici, il bilancio Atac ha raggiunto il segno ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : paradosso Atac Atac, il bilancio 2019 in positivo ma il servizio pubblico è lacunoso Giornalettismo.com Atac Roma, autista sotto cocaina: "Va risarcita"

Atac deve restituire 20 mila euro a un'autista trovata positiva alla cocaina. Proprio così: per la municipalizzata dei trasporti che giusto a fine 2019 aveva licenziato due conducenti appena assunti e ...

Le tombe romane? Ruderi ingombranti

A Civitanova ci sono i resti di 70 tombe di epoca romana. Però quasi nessuno lo sa. E non si sa perché quelle tombe non sono esposte in un museo, in una sede istituzionale o in uno spazio privato. Non ...

