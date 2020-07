Il conto in Svizzera di Attilio Fontana e i 31 immobili di cui è proprietario (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera oggi nota un’altra “curiosa affermazione” di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, dopo le due fatte in consiglio, la scoperta della sanzione dell’ANAC per non aver dichiarato i soldi quando era sindaco di Varese e quella sull’evasione fiscale: Il presidente leghista della Regione, oltre ad assicurare che «mio papà era dipendente della mutua, mia madre era una super-fifona, figurarsi evadere… I miei hanno sempre pagato tutte le tasse» (frase che poco si concilia con l’adesione nel 2015 alla voluntary disclosure per sanare il «mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale nel 2009-2013»), ha aggiunto a Repubblica che il «conto non era operativo ... Leggi su nextquotidiano

StefanoFeltri : Il pezzo che smonta le balle di Fontana: i soldi in Svizzera erano in un conto intestato alla madre, ma che Fontana… - StefanoFeltri : SCOOP: Attilio Fontana ha accesso a un conto in Svizzera da 23 anni e non spiega perché by @GiovanniTizian - fanpage : Conto in Svizzera e 5,3 milioni di fondi alle Bahamas. Le opposizioni al Pirellone chiedono le dimissioni di Attili… - Renato47Rm : RT @gladiatoremassi: Questi fannulloni del #M5S, invece di farsi lasciare su un conto svizzero alcuni milioni di € da qualche nonnina come… - Walter00365070 : RT @MaxLandra: ...#salviniCIALTRONE :PRIMA GLI ITALIANI' QUELLI CON IL CONTO NEI #PARADISIFISCALI.. #Bahamas & #Svizzera #FONTANA #Fonta… -