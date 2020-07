I migranti fuggono dai centri. Nicola Zingaretti: l’emergenza è cancellare i Decreti sicurezza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le forze di Maggioranza sempre più scisse di fronte all’emergenza sbarchi. I Cinque Stelle chiedono di fermare i flussi ma si scontrano con l’opposizione dei Dem. Mentre gli sbarchi proseguono, il timore che i casi tornino a sfiorare numeri allarmanti cresce. E’ stata appena approvata la proroga dello Stato di Emergenza voluta dal premier Giuseppe … L'articolo I migranti fuggono dai centri. Nicola Zingaretti: l’emergenza è cancellare i Decreti sicurezza proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

NicolaPorro : ?? Le istantanee dell’ingiustizia: i bagnanti italiani li controllano i #militari armati, i #migranti sbarcano con i… - La7tv : #lariachetira @AnnalisaChirico: 'Se davvero è emergenza perché non c'è una posizione univoca di questo governo sul… - AnnalisaChirico : La movida urbana provoca scandalo, gli aperitivi dei giovani in spiaggia pure, e poi 100 migranti fuggono dal Cara… - PasqualeVacca12 : RT @NicolaPorro: ?? Le istantanee dell’ingiustizia: i bagnanti italiani li controllano i #militari armati, i #migranti sbarcano con i bassot… - Peppezappulla : RT @La7tv: #lariachetira @AnnalisaChirico: 'Se davvero è emergenza perché non c'è una posizione univoca di questo governo sul MES e perché… -