Hacker cinesi contro il Vaticano. Scoop del New York Times (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il quotidiano della Grande Mela definisce l'attacco come "un evidente sforzo di spionaggio prima dell'inizio di delicati negoziati con Pechino" previsto a settembre. Al centro dei colloqui le norme ... Leggi su formiche

Il New York Times rivela: reti informatiche del Vaticano violate da hacker cinesi negli ultimi tre mesi. L'attacco sarebbe collegato ai prossimi negoziati tra Pechino e Santa Sede. Cosa c'entrano Hong ...

La finta lettera di condoglianze Secondo la società americana di monitoraggio privato Recorded Future, l’email conteneva un malware inseritodagli hacker cinesi di un gruppo identificato come RedDelta.

