Gravina: “Grande Benevento ma mi preoccupa la prossima serie A” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Tante lodi ma anche la comprensibile preoccupazione per il prossimo campionato. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto nell’ambito della cerimonia di premiazione dei giallorossi svolta nella splendida cornice del Teatro Romano. Questi i temi affrontati: Trionfo – “E’ stata una vittoria del calcio e di tanti appassionati del nostro mondo che hanno superato tante difficoltà. Devo dire grazie alla tenacia della nostra Governance. Voglio condividere questo successo con tutti coloro che fanno parte del nostro mondo, ci siamo confrontati costantemente per superare questo momento di grande difficoltà. E’ inutile dire che quando si parla di questo evento, della promozione del Benevento e di una gioia che voglio ... Leggi su anteprima24

BlunoteWeb : EccPuglia – Massafra: colpo in attacco, arriva un ex Casertana e Gravina - infoitsport : Diritti tv, Gravina: “Grande interesse per la nostra Serie A. Il mercato freme” - sportli26181512 : Gravina '6 offerte per diritti tv? Serie A ha nuovo appeal': (ANSA) - ROMA, 28 LUG - 'Il grande interesse manifesta… - Notiziedi_it : Gravina: “Grande interesse verso la Serie A, ora c’è più appeal, grazie anche al lavoro durante il lockdown” - sportli26181512 : #Media #Notizie Diritti Tv, Gravina: «La Serie A ha un nuovo appeal»: «Il grande interesse manifestato verso il cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina “Grande Coronavirus: focolaio in casa di riposo Caltagirone, in 8 trasferiti al Gravina Affaritaliani.it