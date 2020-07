Gianmaria Antinolfi senza Belen ma con la sua ex: con la Rodriguez è già finita (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con il numero della rivista Chi in edicola questa settimana arrivano anche nuovi dettagli e nuovi pettegolezzi sul gossip dell’estate. Parliamo ovviamente della storia appena nata, ma a quanto pare, già finita, tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez. Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, la bella Belen avrebbe deciso di dedicarsi a Santiago, che resta l’unico uomo della sua vita. Ma il bel Gianmaria, si sarebbe consolato con la sua ex. A dire il vero, sul settimanale, le foto mostrano un semplice bacio e un saluto affettuoso tra i due ex, nulla di compromettente. Ma nell’articolo dedicato all’imprenditore campano e a Belen, si legge che la storia sarebbe naufragata per diversi ... Leggi su ultimenotizieflash

