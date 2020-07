È italiano lo studente più anziano del mondo: laurea a 97 anni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giuseppe Paternò diventerà “dottore” a 97 anni, laureandosi all’Università di Palermo venerdì 29 luglio. Si tratta di un record in Italia. Lo speciale studente, se così si può dire, conseguirà la laurea in studi storici con una tesi sui luoghi della città. Luoghi storici, naturalmente, come palazzo Steri sede del Rettorato universitario, a Palermo. Paternò è nato il 10 settembre 1923. Ha conosciuto il fascismo, la guerra, la liberazione, il dopoguerra, gli anni della democrazia e delle lotte sociali. Nato in una famiglia povera ma dignitosa, la sua priorità era il lavoro più che lo studio. Per questo ha fatto il fattorino e ha lavorato in una birreria prima di conseguire, studiando con grandi ... Leggi su velvetgossip

Giuseppe Paternò potrà festeggiare un doppio traguardo: non solo la laurea in Storia e filosofia, ma - con i suoi 96 anni e 10 mesi - anche il titolo di studente più anziano ... Prendevo 8 in italiano ...

