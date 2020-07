Da Morricone a Muti ascoltando la musica ad occhi chiusi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le universali melodie e sinfonie di Ennio Morricone sono state ascoltate ad occhi chiusi nella suggestione del Belvedere di Villa Rufolo, così come il maestro suggeriva spesso di fare. Un pubblico emozionato ha partecipato al concerto“Morricone dirige Morricone” con le musiche eseguite dalla sua Orchestra, la Roma Sinfonietta, diretta dal figlio Andrea. Così l’omaggio alla sua immensa genialità compositiva e musicale del Ravello Festival, diretto da Alessio Vlad, al grande maestro che ha inaugurato la 68esima Edizione. La voce e la maestria interpretativa di un grande attore come Mariano Rigillo ha espresso con le parole di Primo Levi l’impegno civile che ha sempre contraddistinto la carriera ... Leggi su optimagazine

La kermesse, come ogni anno, si svolge fino a metà settembre principalmente sul palco del Belvedere di Villa Rufolo, in una cornice incantata a strapiombo sul mare. Il maestro Riccardo Muti sarà per l ...Con il concerto di stasera, alle 21 negli spazi del MoCa di via Moretto, dopo i lunghi mesi di forzato stop a causa del Coronavirus inizia la stagione estiva del Bazzini Consort. Ad aprire le danze sa ...