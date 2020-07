Ciacciarelli: Zingaretti deve spiegare dove sono 14 mln euro mascherine (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “A Nicola Zingaretti e’ tornata la parola. Dopo lo scandalo delle mascherine fantasma acquistate dalla Eco.Tech, azienda produttrice di lampadine, torna a proferire parola e non perde occasione per tacere. Attacca Matteo Salvini sulle mascherine, proprio lui che si e’ perso 14 milioni di euro dei cittadini laziali!? Siamo all’assurdo. In un Paese normale Zingaretti si sarebbe dovuto dimettere. Forse si ritiene intoccabile da una parte della magistratura, che, come sempre, sembra accanirsi sempre e solo verso una determinata parte politica… Fossi in lui, pero’, gongolerei poco, il tempo del Pd alla guida di Governo e Regione ha i giorni contati”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli ... Leggi su romadailynews

Arrivati i 57 migranti da Lampedusa a Fiuggi e ospitati in un ex hotel. Intanto duro scontro tra Lega e Pd sul maxitraferimento.

Migranti a Fiuggi, Battisti (Pd): Ciacciarelli strumentalizza

Roma, 28 lug. (askanews) - "Il Consigliere Ciacciarelli ha evidentemente una nuova ossessione: produrre un comunicato stampa al giorno disquisendo sullo scibile umano. Oggi attacca Zingaretti in merit ...

