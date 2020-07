Cara online con il video di “Lentamente” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cara online con il video di “Lentamente”: il nuovo singolo arriva dopo il successo de “Le feste di Pablo” con Fedez Cara torna su YouTube con il video di “Lentamente”, il nuovo singolo fuori per Polydor, in rotazione radiofonica e disponibile su tutti gli store digitali dallo scorso venerdì 10 luglio. Nel videoclip, diretto da Giulio Rosati e ambientato in… L'articolo Cara online con il video di “Lentamente” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

iacob920 : RT @scastaldi9: @dianadep1 @marmelyr @1Atsuhimerose2 @angelicadisogno @ampomata @LuciaTassan @BrindusaB1 @Spiros209 @djolavarrieta @ScrivoA… - scastaldi9 : @dianadep1 @marmelyr @angelicadisogno @ampomata @LuciaTassan @BrindusaB1 @Spiros209 @djolavarrieta @ScrivoArte… - scastaldi9 : RT @dianadep1: @scastaldi9 @marmelyr @angelicadisogno @ampomata @LuciaTassan @BrindusaB1 @Spiros209 @djolavarrieta @ScrivoArte @agustin_gut… - AngoloNews2018 : Wall Street: il Nasdaq in testa ai ribassi, Tesla è troppo cara - filadelfo72 : Wall Street: il Nasdaq in testa ai ribassi, Tesla è troppo cara -

Ultime Notizie dalla rete : Cara online

Ondamusicale

La decisione di rendere il CPR / CARA di Restinco una struttura dedicata alla prevenzione della diffusione del Covid-19 ci vede favorevoli,tuttavia non possiamo non essere preoccupati per la poca atte ...E’ ormai quotidianità leggere una lunga sequela di interventi pubblici in merito alla decisione ministeriale di trasformare il Centro di accoglienza CARA di Restinco in una struttura “pre covid”, col ...