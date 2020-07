Atac, Magi: conti in ordine coi soldi dei cittadini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Rivendicando la chiusura in attivo del bilancio di Atac, la sindaca omette una informazione fondamentale. Non dice, infatti, che cio’ e’ stato possibile grazie a un aumento di ben 17 milioni di contributi pubblici, cioe’ soldi dei contribuenti italiani, e ad un rinvio del pagamento dei debiti che gravano sui conti dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico della Capitale. Lo ha spiegato bene Andrea Giuricin. Cosi’ sono davvero bravi tutti a tenere i conti in ordine. Tutto a fronte anche di un calo dei chilometri percorsi e quindi di un peggioramento del servizio offerto. Altro che aumento dei servizi e dei ricavi, e’ sempre lo stesso gioco delle tre carte in cui a perdere sono ancora una volta i cittadini romani”. Lo ... Leggi su romadailynews

arcupede : @tordi_luciano Un mese fa si diceva tutt'altro, per caso dietro al Campidoglio c'è un campo dei miracoli? -

