Animal Crossing @ZOOM: virtuale e realtà si incontrano in un evento speciale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un tour esclusivo che farà rivivere le emozioni di uno dei videogiochi più di successo del momento, solo all’Animal Crossing @ZOOM, scopriamolo insieme In un’epoca nella quale il virtuale prende spesso il sopravvento sul reale, a ZOOM Torino c’è un cambio di prospettiva: il mondo del gaming virtuale incontra la realtà. Un’inversione che porta i più giovani a contatto con la natura e a scoprire i valori delle specie Animali. Partendo proprio dalle atmosfere e dai personaggi di un videogioco. Nei weekend di settembre, il mondo di Animal Crossing, uno dei titoli più di successo sviluppato da Nintendo trova al bioparco ZOOM una connessione con la ... Leggi su tuttotek

