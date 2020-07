Yari è in contatto con la sorella Ylenia Carrisi ? “Ho nelle orecchie la sua voce” (Di martedì 28 luglio 2020) La famiglia Carrisi sta vivendo dei giorni davvero molto difficili per quanto riguarda la primogenita di Albano e Romina Power, ovvero Ylenia. Adesso a parlare della donna è proprio Yari, e se i due ancora oggi fossero in contatto? Qualche giorno fa, Romina Power ha diramato un comunicato stampa diretto contro la televisione spagnola che … L'articolo Yari è in contatto con la sorella Ylenia Carrisi ? “Ho nelle orecchie la sua voce” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Yari contatto Yari è in contatto con la sorella Ylenia Carrisi ? “Ho nelle orecchie la sua voce” MeteoWeek ‘Ylenia stava partorendo…’: Yari svela particolari inediti a 26 anni dalla scomparsa

Yari sente la sorella Ylenia per telefono? Il nuovo post sui social è un messaggio su di lei: da brividi Yari è il fratello minore di Ylenia alla quale era molto legato, motivo per cui non ha mai smes ...

Al Bano Carrisi e Romina Power: 50 anni dopo il matrimonio

In occasione di cinquant’anni di matrimonio, Romina Power ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. La bella americana racconta il rapporto sentimentale e professionale con Al Bano che li r ...

Yari sente la sorella Ylenia per telefono? Il nuovo post sui social è un messaggio su di lei: da brividi Yari è il fratello minore di Ylenia alla quale era molto legato, motivo per cui non ha mai smes ...In occasione di cinquant’anni di matrimonio, Romina Power ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. La bella americana racconta il rapporto sentimentale e professionale con Al Bano che li r ...