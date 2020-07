Vince anche l’Atalanta più brutta. Ora la finalina: Conte da mandare al 2° posto dei perdenti. Pensiero su Kulusewski (Di martedì 28 luglio 2020) Dal primo tempo forse più brutto della stagione alla vittoria che rilancia le chances di secondo posto. Tutto si definirà sabato a Bergamo, contro l’Inter di Conte. L’Atalanta proverà a mandarlo al secondo posto dei perdenti, come il tecnico definirebbe ... Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Vince anche L’Atalanta vince anche contro il Parma, 2-1: Malinovskyi e Gomez ribaltano il gol di Kulusevski Fanpage I precedenti dicono Toro, il passato recente dice Roma. Che ha anche più motivazioni...

Sono 149 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 46 vittorie del Toro, 40 pareggi e 63 successi giallorossi. Nei match disputati nel capoluogo piemontese, però, il bilancio è in favore dei granata ...

Juve U23, Coppa Italia di Serie C esposta allo Juventus Stadium

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha comunicato che la Coppa Italia di Serie C vinta dall’Under 23, è finalmente esposta nel Juventus Museum: “Il ...

