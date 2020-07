The Last of Us: Parte II creato da oltre 2000 persone è assurdo? 'Non è inusuale per gli AAA' (Di martedì 28 luglio 2020) Se avete completato The Last of Us Parte 2 e poi avete visto i titoli di coda, vi sarete fatti un'idea di quante persone ci vogliono per creare un gioco di queste dimensioni. Come riportato ieri, il numero esatto è di 2332 persone, ovvero 2169 sviluppatori accreditati e 163 "ringraziamenti" extra.Queste persone non sono tutte impiegate presso Naughty Dog, ovviamente, ma provengono da studi esterni in cui vengono svolti determinati lavori. Ad esempio due studi si sono focalizzati solamente sul suono, uno sui suoni generali e uno sui suoni delle armi e dei combattimenti.Mentre è impressionante pensare allo sforzo mastodontico che ha portato in vita TLOU2, gli sviluppatori di giochi AAA su Twitter hanno suggerito che ... Leggi su eurogamer

