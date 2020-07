Stelle cadenti, si avvicina il picco (Di martedì 28 luglio 2020) La cometa Neowise ha illuminato il cielo di luglio con la sua lunga e brillante coda. Ora sta svanendo alla vista degli appassionati, ma lo spettacolo non è finito. Da stanotte fino alle prime ore di domani, mercoledì 29 luglio, le Stelle cadenti brilleranno nel cielo notturno. Saranno ben due gli sciami meteorici: le Delta … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Stelle cadenti In arrivo una pioggia di meteoriti tra fine luglio e agosto: gli appuntamenti da non perdere

E’ stata decisamente un’estate ricca di eventi emozionanti dal punti di vista astronomico con il lancio di alcune missioni importanti e il passaggio di comete spettacolari che hanno solcato il cielo.

