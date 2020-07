Spagna, mascherina obbligatoria a Madrid e chiusura anticipata dei locali (Di martedì 28 luglio 2020) La situazione COVID-19 in Spagna è in lento e costante peggioramento e se a preoccupare in modo particolare sono alcune regioni specifiche - Catalogna, Navarra e Aragona - anche Madrid ha deciso di agire con tempestività rendendo obbligatoria la mascherina in pubblico in qualsiasi circostanza, sia che ci si trovi al chiuso che all'aperto.Non solo. Le autorità di Madrid hanno deciso di imporre nuove limitazioni ai locali notturni, fissando l'orario di chiusura per l'1 di notte, e limitare gli assembramenti davanti ai ristoranti ad un massimo di 10 persone. Lo stesso vale per gli incontri privati al chiuso: la raccomandazione è di non ritrovarsi in più di 10 persone.Ad oggi la Spagna, complici gli importanti focolai ... Leggi su blogo

