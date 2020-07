Sondaggi elettorali SWG, in recupero sia Pd che Movimento 5 Stelle (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo una fase negativa che aveva portato i Sondaggi elettorali di SWG a vedere il PD più debole di quanto facessero tutti gli altri istituti, questa settimana appare quella del recupero per il partito di Zingaretti, che risale di mezzo punto, rimanendo però sotto il 20% al 19,8%. Si rafforzano anche gli alleati di governo del Movimento 5 Stelle, che guadagnano quattro decimali raggiungendo il 16%. Considerando l’incremento di due decimali di Sinistra/MdP, che arriva al 3,8% e la stabilità al 3% di Italia Viva la maggioranza nel complesso cresce dell’1,1%. Segno meno invece per la Lega, che perde due decimali andando al 26,3%, e Fratelli d’Italia, che scende dello 0,3% e ora è al 13,9%. Nel centrodestra salgono solo Forza Italia e Cambiamo!. ... Leggi su termometropolitico

