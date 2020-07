Sacchi: “Sarri non è un mago. La Juve ha vinto ma non sembra una squadra organica” (Di martedì 28 luglio 2020) Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sull’operato di Maurizio Sarri, fresco vincitore del primo scudetto con la Juventus: “Sarri è un grande allenatore stratega, ma non un mago. Ha raggiunto la bellezza e l’armonia con l’Empoli formato da sconosciuti. Eppure era un team molto amalgamato che ha centrato i propri obiettivi praticando un football divertente. Si è ripetuto a Napoli infrangendosi solo contro la Juve, la sua potenza economica e la bravura dei singoli. Ora si legge che Maurizio ha dimostrato intelligenza perché si è adattato. La storia ci dice che tutte le grandi squadre non si sono adattate, ma possedevano uno stile che aumentava il valore dei singoli e della vittoria. La Juve attuale ha ... Leggi su alfredopedulla

