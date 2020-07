Prysmian avvia procedimenti giudiziali per violazione brevetti (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Prysmian Group annuncia di aver avviato due procedimenti giudiziali contro una società concorrente nel campo dei cavi in fibra ottica per telecomunicazioni. I procedimenti puntano a confermare un diritto ed ottenere un ristoro contro la violazione di brevetti. In qualità di leader nell’industria impegnato a fornire e promuovere l’utilizzo di prodotti innovativi come componenti fondamentali delle reti a banda larga “future-proof”, il Gruppo negli anni ha portato avanti intense attività di Ricerca e Sviluppo ed effettuato importanti investimenti. I cavi per le telecomunicazioni di Prysmian possono vantare record nell’industria in termini di quantità e densità di fibre, ... Leggi su quifinanza

