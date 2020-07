Pagamenti contactless senza pin fino a 50 euro dal 2021 (Di martedì 28 luglio 2020) Pagamenti contactlessDal 1° gennaio 2021, sarà possibile effettuare anche in Italia Pagamenti contactless fino a 50 euro senza inserire il codice pin. Sia Bancomat, che Mastercard e Visa annunciano che gli istituti di credito avvieranno un progressivo aumento della soglia per Pagamenti contactless. Da 25 a 50 euro dal 2021 senza pinSi tratta di una "decisione che segna un nuovo e importante traguardo per il settore, che si prepara a raddoppiare la soglia rispetto a quella di 25 euro attualmente in vigore e che si prefigge l'obiettivo di rispondere ai nuovi bisogni dei consumatori, sempre più digitali, alla ricerca di un pagamento ... Leggi su studiocataldi

