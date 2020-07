Navita: app “per aiutare i cittadini a differenziare correttamente i rifiuti” L'azienda gestisce i servizi a Putignano, Noci, Mola di Bari, Modugno, Bitetto, Gioia del Colle e Turi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Navita: Tecnologia e innovazione al servizio dell’ambiente per rendere la raccolta differenziata più intelligente. Navita, società che gestisce il servizio di igiene urbana nei comuni di Putignano, Noci, Mola di Bari, Modugno, Bitetto, Gioia del Colle e Turi, ha lanciato l’APP in grado di fornire ai cittadini tutte le informazioni utili per conferire i rifiuti in maniera corretta grazie ad una vera e propria guida digitale alla raccolta. L’APP racchiude l’intero “mondo Navita” con tutti i suoi servizi, unendo in un ... Leggi su noinotizie

Servirà anche per fotografare e segnalare in maniera geolocalizzata i conferimenti scorretti. Intanto la percentuale nel primo semestre 2020 sale al 75,18% Putignano Ba - La percentuale di raccolta di ...

Una guida digitale della raccolta organizzata da Navita per alcuni centri della provincia di Bari; una piattaforma da Nestlè che legge il codice a barre e aiuta a differenziare bene e dove conferire ...

