Nancy Brilli mostra le sue curve mozzafiato sui social (Di martedì 28 luglio 2020) Nancy Brilli: 56 anni e non sentirli. La diva italiana sui social sfoggia il suo fisico eccezionale al mare. Un corpo da far invidia alle ventenni Nancy Brilli, in vacanza a Ponza, con i suoi scatti al mare ha conquistato i social. L’attrice italiana, che ha fatto sognare grandi e piccini continua a farlo, sfoggiando il suo fisico mozzafiato negli scatti sul social Instagram. Nelle foto, in cui mostra le sue curve in bikini, Nancy è intenta ad immergersi nelle limpide acque dell’isola. I suoi 56 anni sembrano essere soltanto un numero visto che il suo corpo è scultoreo e fa invidia alle ventenni. Nancy Brilli anche stavolta non è passata ... Leggi su zon

